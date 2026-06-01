Tours et détours Place ombragée devant l’église Saint-Gervais-sur-Couches

Saint-Gervais-sur-Couches

Tours et détours

Place ombragée devant l’église Place St Prothais Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre des journées du patrimoine de pays Tours et détours à Saint-Gervais-sur-Couches, à pied, en vélo, à cheval ou en voiture .

Profitez de visites commentées du petit patrimoine local: les plaques de cocher, les lavoirs, fontaines, abreuvoirs, colombiers, bascule public, l’historique des écoles et des cantines, les croix, le monument aux morts, les bornes gravées à ses initiales de Charles Gravier, comte de Toulongeon et de Vergennes, ambassadeur et diplomate, devenu ministre des Affaires étrangères sous Louis XVI et le hameau de Vergennes et même une œuvre contemporaine Medus de Nik sculpteur.

Nik (Jean NICOLAS) 1942-2014 est un artiste autunois contemporain. A Saint-Gervais-sur-Couches, une de ses œuvres MEDUS vous accueille en venant du château de Digoine (sculpture en granit rose du Montoy, exécutée en 2005, pesant 596 kg et mesurant 103 cm de haut). Ce poisson aux multiples facettes (Comme toujours chez NIK, la lecture est multiple !) Poisson-lune ou (Poisson d’eau douce au corps allongé aux nageoires rouges). Cet hôte imaginaire des fonds marins, au nez de mérou, qui renferme en son centre, d’un côté une sorte de truite et de l’autre une méduse est le reflet de l’imagination de NIK sur ce module pisciforme. C’est un don fait en 2017 par sa femme Denise à notre village.

Les tours pour découvrir les pigeonniers (3 à Saint-Gervais-sur-Couches et 2 à Digoine sur la commune de St Martin de commune et le château d’eau de St Gervais et les détours pour découvrir tout ce patrimoine ayant servi à la vie quotidienne des habitants, traces du passé de 3 communes ( St Gervais-sur-Couches, Epertully et Saint-Martin-de-Commune) fontaines, lavoirs, abreuvoirs, réservoirs, balance publique et four à pains, plaques de cocher datant des diligences mais aussi ses paysages, ses mares etc

Possibilité d’emmener un pique-nique pour profiter de toute la journée. .

Place ombragée devant l’église Place St Prothais Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com

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English : Tours et détours

L’événement Tours et détours Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-06-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II