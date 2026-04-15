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Tous à la ferme – Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Saint-Pol-de-Léon

Tous à la ferme – Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Saint-Pol-de-Léon

Tous à la ferme – Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Saint-Pol-de-Léon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon

Adresse : Vilar Gren 29250 Saint Pol de Léon

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tous à la ferme – Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon Dimanche 7 juin, 10h30 Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon Vilar Gren 29250 Saint Pol de Léon Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
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