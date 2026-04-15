Tous à la ferme – Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Saint-Pol-de-Léon

Tous à la ferme – Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon Dimanche 7 juin, 10h30 Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon Vilar Gren 29250 Saint Pol de Léon Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

Marché des producteurs

DR