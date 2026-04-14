Tous à l’école sans, Écoles Prévert, Leclerc, Berlier Vincent, Baraillon et Grange-Blanche, Tassin-la-Demi-Lune
Tous à l’école sans, Écoles Prévert, Leclerc, Berlier Vincent, Baraillon et Grange-Blanche, Tassin-la-Demi-Lune mardi 19 mai 2026.
Tous à l’école sans Mardi 19 mai, 08h00 Écoles Prévert, Leclerc, Berlier Vincent, Baraillon et Grange-Blanche Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T08:00:00+02:00 – 2026-05-19T08:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T08:00:00+02:00 – 2026-05-19T08:30:00+02:00
Le 19 mai, les enfants des écoles Prévert, Leclerc, Berlier Vincent, Baraillon et Grange Blanche de la ville de Tassin-la-Demi-Lune sont invités à se rendre à l’école en privilégiant un mode actif ou les transports en commun. Des cortèges à vélo seront organisés pour se rendre à l’école le matin. L’association A vélo sans âge participe à l’encadrement du cortège et pourra transporter des personnes à mobilité réduite ou en fauteuil. Les enfants auront la possibilité de préparer leur vélo lors d’atelier d’autoréparation. Les enseignantes et le périscolaire participent en proposant des temps de réflexion sur la mobilité et des ateliers de décoration pour le défi.
Écoles Prévert, Leclerc, Berlier Vincent, Baraillon et Grange-Blanche Place Hippolyte Péragut Tassin-la-Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Alaï Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Défi mobilité
À voir aussi à Tassin-la-Demi-Lune (Métropole de Lyon)
- Défi Mobilité – Tous en route vers l’école autrement !, Ecole Grange Blanche, Tassin-la-Demi-Lune 10 mai 2026
- Défi Mobilité, Ecole Baraillon, Tassin-la-Demi-Lune 19 mai 2026
- Rendez-vous au jardin sous la lune, Jardin sous la lune, Tassin-la-Demi-Lune 6 juin 2026
- Visite d’un potager associatif collectif, Côté jardins, Tassin-la-Demi-Lune 7 juin 2026