TOUS À L’OPERA ! THÉÂTRE DU CAPITOLE Toulouse

Toulouse

TOUS À L’OPERA !

THÉÂTRE DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’Opéra national du Capitole participe à l’événement Tous à l’Opéra ! Osez découvrir l’Opéra de Toulouse qui vous ouvre ses portes toute au long de la journée !

C’est l’occasion rêvée de découvrir un parcours autour de costumes d’opéras et de ballets, une présentation de la salle de spectacle, un concert du Choeur de l’Opéra national du Capitole, sous la direction de Gabriel Bourgoin et une représentation de l’opéra itinérant Le Bus Figaro au Jardins des plantes de Toulouse.

Voici le programme

AU THÉÂTRE DU CAPITOLE

– De 11h à 16h exposition de costumes d’opéra et de ballet

Médiation orale sur les costumes à 11h et 15h (durée 30 min environ)

– De 12h30 à 13h30 présentation de la salle de spectacle

– À 15h et à 16h 2 mini-concerts du Choeur de l’Opéra national du Capitole (durée 20 min)

LIEU À CONFIRMER

– 18h représentation du Bus Figaro, opéra intinérant, d’après Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini. (durée 1h sous réserve des conditions météorologiques)

FRANCES TÉLÉVISIONS

– Diffusion de l’opéra Lucia di Lammermoor enregistré au Théâtre du Capitole en février 2026 .

THÉÂTRE DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

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English :

The Opéra national du Capitole is taking part in the Tous à l’Opéra event! Dare to discover the Opéra de Toulouse, which opens its doors to you all day long!

L’événement TOUS À L’OPERA ! Toulouse a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE