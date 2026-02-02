Tous au Jardin ! Bailleau-le-Pin

Tous au Jardin !

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Venez participer à l’embellissement du jardin potager derrière la médiathèque ! .

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 mediatheque@bailleau-le-pin.fr

English :

Everyone to the Garden!

