Informations pratiques

Savigny-en-Véron

Tous au Musée Visage Paysage

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Comme chaque année, venez fêter le paysage au musée !

De nombreux intervenants, naturalistes et artistes rythmeront cette journée conviviale. Rencontres, concerts, visites et ateliers sublimeront le paysage et la diversité dans les prairies bocagères du musée.

Comme chaque année, venez fêter le paysage au musée !

De nombreux intervenants, naturalistes et artistes rythmeront cette journée conviviale. Rencontres, concerts, visites et ateliers sublimeront le paysage et la diversité dans les prairies bocagères du musée.

Ce dimanche 13 septembre, le Tous au Musée permet d’approfondir un élément phare du Musée du Véron le paysage. Le temps d’une journée, flânez dans un espace naturel sensible constitué de 5 hectares de prairies bocagère où pâturent moutons, vaches, chèvres et équidés.

Venez découvrir de nouvelles facettes de ce paysage à travers des activités adaptées à tous les publics, des plus jeunes aux plus grands. Une journée pour se détendre, explorer et se questionner autour de la relation entre les humains et la nature… .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

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English :

Just like every year, come celebrate the landscape at the museum!

Numerous speakers, naturalists, and artists will help set the tone for this friendly event. Talks, concerts, tours, and workshops will highlight the landscape and biodiversity in the museum’s wooded meadows.

L’événement Tous au Musée Visage Paysage Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-08-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme