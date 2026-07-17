Visite libre du musée du Véron, Musée du Véron, Savigny-en-Véron
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Véron · Savigny-en-Véron
Informations pratiques
Visite libre du musée du Véron 19 et 20 septembre Musée du Véron Indre-et-Loire
Dernier accès 1h avant la fermeture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Parcours de visite FAIRE MONDE
Exposition Saison 2026 : FAIRE MONDE #3 avec Rodin (jusqu’au 15 novembre)
Le bocage du Véron : parcourez les cinq hectares de prairies bocagères reconnues au titre des Espaces Naturels Sensibles et profitez d’un moment au cœur d’une nature préservée.
Musée du Véron 80 Route de Candes, 37420 Savigny-en-Véron, France Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247580905 https://www.facebook.com/musee.du.veron https://www.facebook.com/ecomusee.du.veron/ Le parcours de visite “Faire monde” : une invitation à découvrir la diversité humaine et à interroger les relations que les femmes et les hommes entretiennent avec leur environnement. Une exposition immersive et sensible ponctuée d’œuvres d’art.
Un parcours inédit à expérimenter en famille. Parking
À découvrir en visite libre :
Parcours de visite Faire Monde, Musée du Véron © Jérémie Lusseau
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