EN ROUTE ! Savigny-en-Véron
EN ROUTE ! Savigny-en-Véron mercredi 29 juillet 2026.
EN ROUTE !
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19
Plongez dans l’univers rocambolesque des petits voyageurs du musée ! Entre histoires contées et activités ludiques, vivez une aventure en famille à travers les œuvres d’art. Dans le bocage, partez à la rencontre de ces drôles de personnages hauts en couleur !
Visite contée
De 3 à 6 ans
Plongez dans l’univers rocambolesque des petits voyageurs du musée ! Entre histoires contées et activités ludiques, vivez une aventure en famille à travers les œuvres d’art. Dans le bocage, partez à la rencontre de ces drôles de personnages hauts en couleur ! 5 .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the whimsical world of the museum?s little travelers! With storytelling and fun activities, enjoy a family adventure through the works of art. In the bocage, meet these colorful characters!
L’événement EN ROUTE ! Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme