EN ROUTE ! Savigny-en-Véron

EN ROUTE !

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-08-19

Visite contée

De 3 à 6 ans

Plongez dans l’univers rocambolesque des petits voyageurs du musée ! Entre histoires contées et activités ludiques, vivez une aventure en famille à travers les œuvres d’art. Dans le bocage, partez à la rencontre de ces drôles de personnages hauts en couleur ! 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Immerse yourself in the whimsical world of the museum?s little travelers! With storytelling and fun activities, enjoy a family adventure through the works of art. In the bocage, meet these colorful characters!

