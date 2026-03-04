BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

BÉBÉ AU MUSÉE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le festival ludique s’invite au musée et accueille les bébés pour une matinée pleine de surprises ! Au programme rencontre avec Grande grenouille de Max Ernst, petites histoires à écouter, objets à manipuler et jeux à partager en famille.

Visite sensorielle

Dans le cadre du 31e Festival Ludique

De 0 à 36 mois

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

The playful festival invites itself to the museum and welcomes babies for a morning full of surprises! On the program: an encounter with Max Ernst’s Grande grenouille, little stories to listen to, objects to manipulate and games to share with the whole family.

