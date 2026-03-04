BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron
BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron mercredi 22 juillet 2026.
BÉBÉ AU MUSÉE
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif :
Date :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le festival ludique s’invite au musée et accueille les bébés pour une matinée pleine de surprises ! Au programme rencontre avec Grande grenouille de Max Ernst, petites histoires à écouter, objets à manipuler et jeux à partager en famille.
Visite sensorielle
Dans le cadre du 31e Festival Ludique
De 0 à 36 mois
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
English :
The playful festival invites itself to the museum and welcomes babies for a morning full of surprises! On the program: an encounter with Max Ernst’s Grande grenouille, little stories to listen to, objects to manipulate and games to share with the whole family.
