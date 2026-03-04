À LA RENCONTRE DES ŒUVRES ICONIQUES

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Entre histoire des arts et anthropologie, découvrez le parcours Faire Monde et ses œuvres emblématiques. Que nous raconte l’hydrie provenant de la Grèce Antique, Ève d’Auguste Rodin ou encore Le triomphe de la mort du peintre Albrecht Dürer ?

Visite commentée

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Between art history and anthropology, discover the Faire Monde journey and its emblematic works. What does the ancient Greek hydria, Auguste Rodin?s Eve and Albrecht Dürer?s Triumph of Death tell us?

L’événement À LA RENCONTRE DES ŒUVRES ICONIQUES Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme