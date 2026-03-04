DÉFI PRÉHISTORIQUE Savigny-en-Véron
DÉFI PRÉHISTORIQUE
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Seriez-vous capable de survivre à l’époque de la Préhistoire ? Venez relever les défis et testez vos connaissances à travers les objets archéologiques du musée. Faites parler votre âme d’artiste en créant une peinture rupestre et expérimentez les outils de l’époque…
De 7 à 10 ans
+33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
English :
Can you survive in prehistoric times? Take up the challenge and test your knowledge with the museum’s archaeological objects. Put your artistic soul to the test by creating a cave painting, and experiment with the tools of the time?
