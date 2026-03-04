JOUEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

JOUEZ AU MUSÉE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du 31e festival ludique

En famille, venez vous amuser au musée. Essayez le yoga des animaux, émerveillez-vous en écoutant des contes du monde et profitez de La Petite Kermesse, un mini-parc de jeux joyeux et poétiques. Testez votre adresse, votre sens de l’équilibre, aiguisez votre curiosité au monde du vivant… .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Bring the whole family to the museum. Try your hand at animal yoga, marvel at tales from around the world and enjoy La Petite Kermesse, a mini-park full of joyful, poetic games. Test your dexterity and sense of balance, and whet your curiosity about the living world?

