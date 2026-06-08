TOUS AUDACIEUX ! L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

Toulouse

TOUS AUDACIEUX !

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Osez dépasser vos limites ! Le temps d’une journée, l’Envol des Pionniers vous invite à lâcher prise pour une deuxième édition.

Grâce à Tous Audacieux ! réveillez l’audace qui est en vous ! À l’image des pilotes de l’Aéropostale, qui prenaient tous les risques pour transporter du courrier et relier les gens entre eux, cet événement fait place à ceux qui osent, aux innovants, aux inventeurs, à ceux qui se lancent, qui prennent le risque de penser, de créer, de rêver, d’imaginer… de sortir de leur zone de confort .

Au programme, de nombreuses activités et ateliers sont proposés pour permettre à chacun d’oser lâcher prise pour tenter l’inédit !

– Mettez-vous dans la peau d’un pompier, en bravant tous les dangers au service des autres

– Dansez avec un inconnu, le temps d’une rencontre musicale

– Décarbonez un avion, en construisant vous-même un aéronef à hydrogène

– Essayez le pilotage d’un planeur en réalité virtuelle

– Prenez de la hauteur comme un escaladeur

– Devenez graffeur et laisser parler vos pensées sur l’aviation

D’autres activités audacieuses sont également proposées apprenez à décoder les aviateurs, formez-vous à devenir un Pionnier de l’Aéropostale, dégustez des produits mystérieux qui seront dans nos assiettes de demain …

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de l’Envol des Pionniers.

Entrée gratuite sur inscription obligatoire. .

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Dare to go beyond your limits! For one day, Envol des Pionniers invites you to let go for a second edition.

L’événement TOUS AUDACIEUX ! Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE