Tous en Action ! Vacances de Pâques Salle Brocéliande Ploudaniel

Ploudaniel

Tous en Action ! Vacances de Pâques

Salle Brocéliande 1 rue François Blons Ploudaniel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Stage multigénérationnel sur Ploudaniel.

Pour tous les âges petits, grands, parents, grands-parents… de 0 à 99 ans

Réservation nécessaire .

Salle Brocéliande 1 rue François Blons Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 28 74 35 19

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English : Tous en Action ! Vacances de Pâques

L’événement Tous en Action ! Vacances de Pâques Ploudaniel a été mis à jour le 2026-04-11 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne