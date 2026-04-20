Tous en Action ! Vacances de Pâques Salle Brocéliande Ploudaniel
Tous en Action ! Vacances de Pâques Salle Brocéliande Ploudaniel lundi 20 avril 2026.
Ploudaniel
Tous en Action ! Vacances de Pâques
Salle Brocéliande 1 rue François Blons Ploudaniel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Stage multigénérationnel sur Ploudaniel.
Pour tous les âges petits, grands, parents, grands-parents… de 0 à 99 ans
Réservation nécessaire .
Salle Brocéliande 1 rue François Blons Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 28 74 35 19
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English : Tous en Action ! Vacances de Pâques
L’événement Tous en Action ! Vacances de Pâques Ploudaniel a été mis à jour le 2026-04-11 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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