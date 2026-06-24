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Tous en forêt Plourivo

Tous en forêt Plourivo jeudi 27 août 2026.

Adresse
Maison de l'estuaire
Ville
22860 Plourivo
Département
Côtes-d'Armor
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Plourivo

Tous en forêt

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Jeu de piste familial dans la forêt de Penhoat-Lancerf à la découverte de la flore et de la faune. Munis d’une carte, vous devrez retrouver les arbres, apprendre à les identifier et collecter les feuilles pour réaliser un herbier. A chaque étape, il faudra résoudre les différentes énigmes sur la faune et la flore.
A partir de 8 ans   .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79 

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English :

L’événement Tous en forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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