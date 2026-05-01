Saint Aulaye-Puymangou

TOUS EN ROSE pour ROSE UP

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les filles de la mairie de St-Aulaye relèvent un défi sportif parcourir +de 2 300 km en 24h non-stop en véhicule électrique. Pour boosterleur cagnotte et sensibiliser le plus grand nombre, elles organisent un événement de lancement.

Soirée Tous en Rose le 22 mai dès 19h, place du champ de foire

Les filles de la mairie de Saint-Aulaye ont décidé de porter les couleurs de leur commune au profit de l’association RoseUp, qui accompagne les femmes face aux cancers féminins. Pour cela, elle relèvent un défi sportif parcourir plus de 2 300 km en 24h non-stop en véhicule électrique (équipe Electric Girls 2 ).Pour boosterleur cagnotte et sensibiliser le plus grand nombre, elles organisent un événement de lancement

Soirée Tous en Rose

Le vendredi 22 mai dès 19h, Place du Champ de Foire à Saint-Aulaye-Puymangou. .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 81 33

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English : TOUS EN ROSE pour ROSE UP

The girls from the St-Aulaye town council are taking up a sporting challenge: to cover more than 2,300 km in 24 hours non-stop in an electric vehicle. To boost their fund and raise awareness, they are organizing a launch event.

Tous en Rose evening, May 22, 7pm, Place du Champ de Foire

L’événement TOUS EN ROSE pour ROSE UP Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-05-16 par Val de Dronne