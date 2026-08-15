TOUS FAMILLE Atelier Créatif Relais Petite Enfance Sancey
jeudi 8 octobre 2026 · Relais Petite Enfance · Sancey
Informations pratiques
Sancey
TOUS FAMILLE Atelier Créatif
Relais Petite Enfance 17 Rue Sous Les Chênes Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 10:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Atelier créatif avec Laurie Girardot, art-thérapeute .
Relais Petite Enfance 17 Rue Sous Les Chênes Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 34 62 83 relais.sancey-belleherbe@famillesrurales.org
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English : TOUS FAMILLE Atelier Créatif
L’événement TOUS FAMILLE Atelier Créatif Sancey a été mis à jour le 2026-08-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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