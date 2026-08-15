UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sancey

TOUS FAMILLE Atelier Créatif Relais Petite Enfance Sancey

jeudi 8 octobre 2026 · Relais Petite Enfance · Sancey

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Relais Petite Enfance
Adresse
17 rue sous les chênes
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

TOUS FAMILLE Atelier Créatif

Relais Petite Enfance 17 Rue Sous Les Chênes Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 10:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Atelier créatif avec Laurie Girardot, art-thérapeute   .

Relais Petite Enfance 17 Rue Sous Les Chênes Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 34 62 83  relais.sancey-belleherbe@famillesrurales.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TOUS FAMILLE Atelier Créatif

L’événement TOUS FAMILLE Atelier Créatif Sancey a été mis à jour le 2026-08-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

À voir aussi à Sancey (Doubs)