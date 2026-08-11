TOUS FAMILLE Spectacle-Atelier Salle du Vallon, CCPSB Sancey

Informations pratiques

Sancey

TOUS FAMILLE Spectacle-Atelier

Salle du Vallon, CCPSB 14bis rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:30:00

fin : 2026-10-09 18:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Spectacle Le Petit Bruit pour les tout-petits par la compagnie Badabulle suivi d’un pot de l’amitié. A 17h30, puis 18h45. Sur inscription. .

Salle du Vallon, CCPSB 14bis rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 34 62 83 relais.sancey-belleherbe@famillesrurales.org

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English : TOUS FAMILLE Spectacle-Atelier

L’événement TOUS FAMILLE Spectacle-Atelier Sancey a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE