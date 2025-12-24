Tous sur le Pont La coupe intergalactique

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tous sur le Pont , une fête pour petits et grands… tous animés de la même ferveur et de la même volonté partager la joie d’être ensemble et conserver l’esprit d’une grande fête populaire où le centre d’Argentat devient piéton!

Une journée festive autour de la Dordogne à Argentat. Sur le thème de L’Intergalactique , profitez d’un défilé d’équipages de radeaux, d’un pique-nique convivial et d’une descente originale de radeaux costumés. La journée se clôture par une grande soirée musicale au parc Saintangel avec concerts punk, rock, blues et électro .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 06 26 contact@toussurlepont.fr

