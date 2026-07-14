Informations pratiques

Tout Part du Ventre – Cie des gens comme tout le monde Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 26 mars 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre d’objet et de matière • Tout public à partir de 8 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

[Deux personnages au plateau se remémorent leur passé scolaire et se questionnent sur ce qu’ils feraient s’ils étaient jeunes aujourd’hui. Elle est Parent, lui non. Ensemble ils vont nous faire le récit de jeunes qu’ils ont rencontré.](https://www.les3valoches.com/)

Il y a Julie qui veut que tout soit parfait, sinon elle ne fait pas… Il y a Maureen qu’il faut apprivoiser comme un chat sauvage, et Zlatan qui la regarde du fond de la classe. Il y a Nicolas qui a mal au ventre mais qui fait avec. Fatou qui regarde par la fenêtre pendant les cours. Yacine qui sent gronder en lui une émotion qu’il ne maîtrise pas.

C’est un groupe de jeunes en prise avec l’école. Ce pourrait être une classe. Tous sont à la croisée des chemins.

Le spectacle met en tension deux formes d’intelligence : l’intellect assis, cadré, structuré ; et le corps traversé d’émotions, de fluides, de débordements. À mesure que les récits se déroulent, la scénographie – une table qui se déploie, des cases qui s’emboîtent et se déséquilibrent, des matières liquides contenues puis transformées – matérialise cette pression. Tout semble d’abord maîtrisé. Puis quelque chose déborde.

**Conception – écriture** Marjorie Blériot • **Jeu** Marjorie Blériot et Régis Guigand • **Collaborations artistiques, Mise en scène et dramaturgie** Rozenn Fournier et Amalia Modica • **Costumes** Sylvie Berthou • **Scénographie** Germain Rollandeau • **Création lumière** Alan Floc’h • **Création sonore** Lucie Hardoin • **Construction décor** Germain Rolandeau • **Chargée de production – diffusion** Jessica Bodard • **Administratrice** Nanou Journé • **Photo** Greg Bouchet

**Coproduction** Théâtre du Cercle Rennes (35), MJC Pacé, Quai des Rêves Lamballe-Arvor (22), L’Asphodèle Questembert (56), Centre culturel Liffré (35), L’Agora, Le Rheu, La Girafe, Montfort-sur-meu (35), Théâtre à la Coque Hennebont (56) (en cours) • **Pré-achat** Quai des Rêves Lamballe-Arvor (22), L’Asphodèle Questembert (56), Centre culturel Liffré (35), L’Avant scène, Montfort-Sur-Meu (35), Le Volume Vern-sur-seiche (35) • **Soutiens et accueil en résidence** Théâtre de cuisine, Marseille (13), Jungle, Le Rheu (35), Ville de Pont Péan – Espace Culturel Beausoleil, Rennes Métropole

[www.lesitedesgens.com](http://www.lesitedesgens.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-26T20:50:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/tout-part-du-ventre-cie-des-gens-comme-tout-le-monde

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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