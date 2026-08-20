Tout Petit Tu Lis ! : « Au feu, les pompiers ! » (0-3 ans), Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne

Informations pratiques

Tout Petit Tu Lis ! : « Au feu, les pompiers ! » (0-3 ans) Vendredi 18 septembre, 09h30, 10h15 Centre Culturel La Salorge Ille-et-Vilaine

• Deux créneaux au choix : 9h30 ou 10h15.

• Public : Enfants de 0 à 3 ans. • Gratuit ; Sur inscription obligatoire (places limitées pour le confort des enfants) – Deux créneaux horaires.

• Inscription par téléphone ou par courriel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:15:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et en écho à l’exposition « Pompiers, un autre regard », la Médiathèque La Salorge propose une séance spéciale de « Tout Petit Tu Lis ! » réservée aux enfants de 0 à 3 ans.

Autour du thème « Au feu, les pompiers ! », les tout-petits et leurs accompagnateurs (parents, assistantes maternelles) partageront un moment douillet de lectures, d’histoires imagées et de comptines adaptées à leur âge.

Centre Culturel La Salorge 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299962220 http://www.laguerchedebretagne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 96 22 20 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@laguerchedebretagne.fr »}] Médiathèque Place Charles de Gaulle

Une séance spéciale de « Tout Petit Tu Lis ! » réservée aux enfants de 0 à 3 ans.

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