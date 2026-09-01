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Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque ! Médiathèque La Foyothèque Nommay

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque La Foyothèque · Nommay

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque La Foyothèque
Adresse
1B Grande Rue
Ville
25600 Nommay
Département
Doubs
Tarif

Nommay

Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque !

Médiathèque La Foyothèque 1B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Vous avez un vélo mais vous ne savez pas toujours comment l’entretenir ou le réparer ? Vous envisagez d’en acheter un et souhaitez connaître les aides disponibles ? Vous cherchez des idées de balades ou des solutions pour louer un vélo sur le territoire de Montbéliard ?

Venez rencontrer l’association VéloCité pour un atelier convivial et gratuit consacré au vélo. Conseils, informations et échanges seront au rendez-vous pour vous accompagner dans toutes vos pratiques cyclistes.

Au programme

Conseils d’entretien et petites réparations
Informations sur les subventions et aides à l’achat d’un vélo
Découverte des circuits vélo proposés sur le territoire de Montbéliard
Présentation des différentes possibilités de location de vélo
Et bien sûr, réponses à toutes vos questions !

Gratuit Sans inscription

Que vous soyez cycliste débutant, habitué du vélo ou simplement curieux, venez partager vos questions et échanger autour du vélo, de la mobilité et des bonnes pratiques.   .

Médiathèque La Foyothèque 1B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 

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English : Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque !

L’événement Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque ! Nommay a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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