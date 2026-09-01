Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque ! Médiathèque La Foyothèque Nommay

Informations pratiques

Nommay

Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque !

Médiathèque La Foyothèque 1B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vous avez un vélo mais vous ne savez pas toujours comment l’entretenir ou le réparer ? Vous envisagez d’en acheter un et souhaitez connaître les aides disponibles ? Vous cherchez des idées de balades ou des solutions pour louer un vélo sur le territoire de Montbéliard ?

Venez rencontrer l’association VéloCité pour un atelier convivial et gratuit consacré au vélo. Conseils, informations et échanges seront au rendez-vous pour vous accompagner dans toutes vos pratiques cyclistes.

Au programme

Conseils d’entretien et petites réparations

Informations sur les subventions et aides à l’achat d’un vélo

Découverte des circuits vélo proposés sur le territoire de Montbéliard

Présentation des différentes possibilités de location de vélo

Et bien sûr, réponses à toutes vos questions !

Gratuit Sans inscription

Que vous soyez cycliste débutant, habitué du vélo ou simplement curieux, venez partager vos questions et échanger autour du vélo, de la mobilité et des bonnes pratiques. .

Médiathèque La Foyothèque 1B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12

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English : Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque !

L’événement Tout sur le vélo on en parle à La Foyothèque ! Nommay a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD