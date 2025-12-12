Tout un cirque Lesneven S’emmêle #3 L’Atelier Lesneven
Tout un cirque Lesneven S'emmêle #3 L'Atelier Lesneven mercredi 8 avril 2026.
L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère
Début : 2026-04-08 09:30:00
fin : 2026-04-08 11:30:00
2026-04-08
Spectacle très jeune public
2 séances à 9h30 et 11h
Compagnie Fario Jean-Sébastien Richard
Mesdames et Messieurs, les enfants, bienvenus dans notre mini-cirque !
Sur cette piste étoilée viendront se succéder des artistes tout droit sortis de votre imagination.
Entrez donc dans ce monde enchanté !
C’est le cirque, un endroit où tout est possible !
Alors, asseyez-vous confortablement, le cirque va commencer…
Durée 30mn
Billetterie en ligne sur www.lesneven.bzh ou à la Médiathèque René Pétillon .
