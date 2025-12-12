Tout un cirque Lesneven S’emmêle #3 L’Atelier Lesneven

Tout un cirque Lesneven S’emmêle #3

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:30:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Spectacle très jeune public

2 séances à 9h30 et 11h

Compagnie Fario Jean-Sébastien Richard

Mesdames et Messieurs, les enfants, bienvenus dans notre mini-cirque !

Sur cette piste étoilée viendront se succéder des artistes tout droit sortis de votre imagination.

Entrez donc dans ce monde enchanté !

C’est le cirque, un endroit où tout est possible !

Alors, asseyez-vous confortablement, le cirque va commencer…

Durée 30mn

Billetterie en ligne sur www.lesneven.bzh ou à la Médiathèque René Pétillon .

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne

English : Tout un cirque Lesneven S’emmêle #3

L’événement Tout un cirque Lesneven S’emmêle #3 Lesneven a été mis à jour le 2025-12-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne