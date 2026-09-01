Toutes des Ogres, spectacle de cirque Saint-Césaire
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Césaire
Informations pratiques
Saint-Césaire
Toutes des Ogres, spectacle de cirque
13 chez Sorin Saint-Césaire Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12 20:30:00
Date(s) :
2026-09-12
TOUTES DES OGRES, un spectacle de cirque digestif multidisciplinaire pour une tournée à vélo à travers la Charente et la Charente-Maritime
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13 chez Sorin Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 98 59 43 lespotsfeles@gmail.com
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English :
ALL OGRES, a lighthearted, multidisciplinary circus show for a bike tour through Charente and Charente-Maritime
L’événement Toutes des Ogres, spectacle de cirque Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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