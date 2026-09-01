Informations pratiques

Saint-Césaire

Toutes des Ogres, spectacle de cirque

13 chez Sorin Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12 20:30:00

Date(s) :

2026-09-12

TOUTES DES OGRES, un spectacle de cirque digestif multidisciplinaire pour une tournée à vélo à travers la Charente et la Charente-Maritime

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13 chez Sorin Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 98 59 43 lespotsfeles@gmail.com

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English :

ALL OGRES, a lighthearted, multidisciplinary circus show for a bike tour through Charente and Charente-Maritime

L’événement Toutes des Ogres, spectacle de cirque Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge