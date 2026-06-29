Toutes les choses géniales Compagnie Caravane Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
Toutes les choses géniales Compagnie Caravane Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 5 novembre 2026.
Andernos-les-Bains
Toutes les choses géniales Compagnie Caravane
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Les glaces, la voix de Nina Simone, se réconcilier après une dispute, le papier bulle… du haut de ses 7 ans, une petite fille tente de sauver sa mère de la dépression en faisant la liste de toutes les choses géniales, tout ce qui vaut la peine de vivre.
Un spectacle mêlant comédie et improvisation et une réflexion sur la résilience et la joie de vivre. Une ode à la vie.
Une pièce qui fait du bien, dont on sort gonflé à bloc avec une terrible envie de vivre et de faire sa propre liste de choses géniales. Classique en provence
Durée 1h15- Tout public dès 12 ans. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Toutes les choses géniales Compagnie Caravane
L’événement Toutes les choses géniales Compagnie Caravane Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains
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