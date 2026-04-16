Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert du groupe Granny Smith Place Louis David Andernos-les-Bains

Concert du groupe Granny Smith Place Louis David Andernos-les-Bains

Concert du groupe Granny Smith Place Louis David Andernos-les-Bains samedi 8 août 2026.

Lieu : Place Louis David

Adresse : Esplanade de la Jetée

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Andernos-les-Bains

Concert du groupe Granny Smith

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Ce quintet bordelais livre un show puissant, mêlant reprises connues et compositions originales !   .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du groupe Granny Smith

L’événement Concert du groupe Granny Smith Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains

À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)