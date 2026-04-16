Concert du groupe Granny Smith Place Louis David Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Concert du groupe Granny Smith

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ce quintet bordelais livre un show puissant, mêlant reprises connues et compositions originales ! .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Concert du groupe Granny Smith

L’événement Concert du groupe Granny Smith Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains