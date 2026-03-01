TOUTES LES CHOSES GÉNIALES Saint-Germain-de-Calberte

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Dans ce spectacle drôle et touchant, un homme raconte comment, enfant, il a commencé cette liste pour aider sa maman malade à retrouver le sourire. Spectacle à partir de 12 ans.

Seul en scène, au milieu du public, Didier Cousin partage avec tendresse et humour cette traversée de vie. Le beau texte de l’anglais Duncan Macmillan et la mise en scène tonique et vivante écartent d’emblée le pathos du sujet. Un moment de théâtre simple, complice et bouleversant, qui fait du bien. Et après ? Vous aurez sûrement envie d’écrire votre propre liste.

Un inventaire de bonheur contre la tristesse.

C’est quoi les choses géniales de la vie ?

1 Les glaces

2 Les batailles d’eau

3 Veiller tard pour regarder la télé

4 Le jaune

5 Les rayures

6 Les montagnes russes…

Ce n’est que le début d’une longue liste !

Spectacle co-accueilli à Saint-Germain-de-Calberte avec le foyer rural de Saint-Germain-de-Calberte et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère. .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

In this funny and touching show, a man recounts how, as a child, he started this list to help his sick mother smile again. Show for ages 12 and up.

