Toy Pouce et 2026 Pattes Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur
Toy Pouce et 2026 Pattes Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur samedi 21 mars 2026.
Toy Pouce et 2026 Pattes
Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Courses promotionnelles organisées par le Ski Toy à Luz-Ardiden pour les catégories U8/U10 de la FFS .
Samedi Toy Pouce avec 2 courses filles et garçons avec un défilé des équipes dans les rues de Luz St Sauveur et d’Esquièze-Sère le samedi à partir de 18h, place du 8 mai.
Dimanche 2026 Pattes avec 2 courses filles et garçons.
Rassemblement enfants 6-10 ans.
Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie skitoy@hotmail.fr
English :
Promotional races organized by Ski Toy in Luz-Ardiden for FFS U8/U10 categories.
Saturday Toy Pouce with 2 races for girls and boys, with a team parade through the streets of Luz St Sauveur and Esquièze-Sère on Saturday from 6pm, place du 8 mai.
Sunday 2026 Pattes with 2 races for girls and boys.
Gathering for children aged 6-10.
German :
Vom Ski Toy in Luz-Ardiden organisierte Promotionsrennen für die Kategorien U8/U10 der FFS .
Samedi Toy Pouce mit 2 Rennen für Mädchen und Jungen mit einem Umzug der Mannschaften durch die Straßen von Luz St Sauveur und Esquièze-Sère am Samstag ab 18 Uhr auf dem Place du 8 mai.
Sonntag 2026 Pattes mit 2 Rennen für Mädchen und Jungen.
Rasselbande für Kinder von 6-10 Jahren.
Italiano :
Gare promozionali organizzate da Ski Toy a Luz-Ardiden per le categorie FFS U8/U10.
Sabato Toy Pouce con 2 gare per ragazze e ragazzi con una sfilata delle squadre per le strade di Luz St Sauveur e Esquièze-Sère sabato dalle 18.00, Place du 8 mai.
Domenica 2026 Pattes con 2 gare per ragazze e ragazzi.
Raduno di bambini dai 6 ai 10 anni.
Espanol :
Carreras promocionales organizadas por Ski Toy en Luz-Ardiden para las categorías FFS U8/U10.
Sábado Toy Pouce con 2 carreras para chicas y chicos con un desfile de los equipos por las calles de Luz St Sauveur y Esquièze-Sère el sábado a partir de las 18h, Place du 8 mai.
Domingo 2026 Pattes con 2 carreras para chicas y chicos.
Encuentro de niños de 6 a 10 años.
