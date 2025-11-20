Toy Pouce et 2026 Pattes Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur

Toy Pouce et 2026 Pattes

Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Courses promotionnelles organisées par le Ski Toy à Luz-Ardiden pour les catégories U8/U10 de la FFS .

Samedi Toy Pouce avec 2 courses filles et garçons avec un défilé des équipes dans les rues de Luz St Sauveur et d’Esquièze-Sère le samedi à partir de 18h, place du 8 mai.

Dimanche 2026 Pattes avec 2 courses filles et garçons.

Rassemblement enfants 6-10 ans.

Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie skitoy@hotmail.fr

English :

Promotional races organized by Ski Toy in Luz-Ardiden for FFS U8/U10 categories.

Saturday Toy Pouce with 2 races for girls and boys, with a team parade through the streets of Luz St Sauveur and Esquièze-Sère on Saturday from 6pm, place du 8 mai.

Sunday 2026 Pattes with 2 races for girls and boys.

Gathering for children aged 6-10.

German :

Vom Ski Toy in Luz-Ardiden organisierte Promotionsrennen für die Kategorien U8/U10 der FFS .

Samedi Toy Pouce mit 2 Rennen für Mädchen und Jungen mit einem Umzug der Mannschaften durch die Straßen von Luz St Sauveur und Esquièze-Sère am Samstag ab 18 Uhr auf dem Place du 8 mai.

Sonntag 2026 Pattes mit 2 Rennen für Mädchen und Jungen.

Rasselbande für Kinder von 6-10 Jahren.

Italiano :

Gare promozionali organizzate da Ski Toy a Luz-Ardiden per le categorie FFS U8/U10.

Sabato Toy Pouce con 2 gare per ragazze e ragazzi con una sfilata delle squadre per le strade di Luz St Sauveur e Esquièze-Sère sabato dalle 18.00, Place du 8 mai.

Domenica 2026 Pattes con 2 gare per ragazze e ragazzi.

Raduno di bambini dai 6 ai 10 anni.

Espanol :

Carreras promocionales organizadas por Ski Toy en Luz-Ardiden para las categorías FFS U8/U10.

Sábado Toy Pouce con 2 carreras para chicas y chicos con un desfile de los equipos por las calles de Luz St Sauveur y Esquièze-Sère el sábado a partir de las 18h, Place du 8 mai.

Domingo 2026 Pattes con 2 carreras para chicas y chicos.

Encuentro de niños de 6 a 10 años.

L’événement Toy Pouce et 2026 Pattes Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de Luz St Sauveur|CDT65