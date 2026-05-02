“TRACES ET EMPREINTES”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

“TRACES ET EMPREINTES”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

“TRACES ET EMPREINTES”, animation pour les enfants au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée

Partez à la découverte des empreintes cachées dans les collections. Sceaux, sculptures ou fossiles montrent comment une forme peut laisser une trace dans une matière, que ce soit par l’action de l’homme ou par la nature. Après une courte visite, place à l’expérimentation ! Testez différentes empreintes avec des objets du quotidien, des végétaux et des outils, afin de créer, en peinture, votre propre histoire.

Pour les enfants de 7 à 12 ans. .

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

tRACES ET EMPREINTES, children’s activities at the Joseph Denais Museum in Beaufort en Vallée

L’événement “TRACES ET EMPREINTES”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert