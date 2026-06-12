Traces et indices, ENS Vallée Eau blanche (entrée Junca), Villenave-d’Ornon
samedi 3 octobre 2026 · ENS Vallée Eau blanche (entrée Junca) · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
Traces et indices Samedi 3 octobre, 10h00 ENS Vallée Eau blanche (entrée Junca) Gironde
Inscription obligatoire – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
« Une sortie pour mieux connaître les animaux qui nous entourent et apprendre à suivre leurs traces »
A partir de 7 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir chaussures de marche
Renseignements et inscription : via Tel : 05 56 75 69 30 ou mail : mission.agenda21@mairievillenavedornon.fr
Rdv sur le parking du skatepark de la Junca
En partenariat avec la ville de Villenave d’Ornon
ENS Vallée Eau blanche (entrée Junca) Chemin de Cadaujac 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 30 »}] [{« link »: « mailto:mission.agenda21@mairievillenavedornon.fr »}]
Apprenez à mieux connaître les animaux qui nous entourent sortie nature – traces – indices – animaux
Elodie Malavialle – Cistude Nature
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