Traces et indices, ENS Vallée Eau blanche (entrée Junca), Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

Traces et indices Samedi 3 octobre, 10h00 ENS Vallée Eau blanche (entrée Junca) Gironde

Inscription obligatoire – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

« Une sortie pour mieux connaître les animaux qui nous entourent et apprendre à suivre leurs traces »

A partir de 7 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir chaussures de marche

Renseignements et inscription : via Tel : 05 56 75 69 30 ou mail : mission.agenda21@mairievillenavedornon.fr

Rdv sur le parking du skatepark de la Junca

En partenariat avec la ville de Villenave d’Ornon

ENS Vallée Eau blanche (entrée Junca) Chemin de Cadaujac 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 30 »}] [{« link »: « mailto:mission.agenda21@mairievillenavedornon.fr »}]

Apprenez à mieux connaître les animaux qui nous entourent sortie nature – traces – indices – animaux

Elodie Malavialle – Cistude Nature