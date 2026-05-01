Tracy contre la mucoviscidose Place de la Fontaine Tracy-sur-Loire
Tracy contre la mucoviscidose Place de la Fontaine Tracy-sur-Loire samedi 30 mai 2026.
Tracy-sur-Loire
Tracy contre la mucoviscidose
Place de la Fontaine Boisgibault Tracy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La commune de Tracy (municipalité et associations) se mobilisent toute la journée pour un évènement contre la mucoviscidose.
Au programme
– randonnée pédestre de 6 ou 12 km, inscriptions à partir de 8h
– randonnée moto dans le Sancerrois à partir de 10h
– maquillage pour les enfants de 11 à 17h
– animations musicales et danse de 13h à 17h
– tombola (tirage toutes les 2h), de 13h à 19h
– toute la journée jeux pour les enfants et les adultes, exposition de voitures anciennes, exposition et atelier enfants Meccano
– concert du groupe Vitazik à 19h
– buvette et restauration sur place
Tous les bénéfices seront reversés à l’Association Grégory Lemarchal. .
Place de la Fontaine Boisgibault Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tracy contre la mucoviscidose
L’événement Tracy contre la mucoviscidose Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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