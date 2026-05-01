Tracy contre la mucoviscidose Place de la Fontaine Tracy-sur-Loire

Tracy-sur-Loire

Tracy contre la mucoviscidose

Place de la Fontaine Boisgibault Tracy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La commune de Tracy (municipalité et associations) se mobilisent toute la journée pour un évènement contre la mucoviscidose.

Au programme

– randonnée pédestre de 6 ou 12 km, inscriptions à partir de 8h

– randonnée moto dans le Sancerrois à partir de 10h

– maquillage pour les enfants de 11 à 17h

– animations musicales et danse de 13h à 17h

– tombola (tirage toutes les 2h), de 13h à 19h

– toute la journée jeux pour les enfants et les adultes, exposition de voitures anciennes, exposition et atelier enfants Meccano

– concert du groupe Vitazik à 19h

– buvette et restauration sur place

Tous les bénéfices seront reversés à l’Association Grégory Lemarchal. .

Place de la Fontaine Boisgibault Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tracy contre la mucoviscidose

L’événement Tracy contre la mucoviscidose Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire