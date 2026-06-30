TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE CAFÉ BRETON Port de plaisance Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE CAFÉ BRETON

Port de plaisance 63, rue Anatole Le Bras Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Oh oh oh à tous les joyeux fanfarons de la rade !

Le Café Breton organise son festival traditionnel !

Venez profiter d’un dîner-spectacle au son des musiques traditionnelles bretonnes (et irlandaises, parfois ).

On vous a concocté une programmation aux petits oignons, avec que du bon monde !

Mardi 28/07, nous accueillons Ronan Le Bars.

Réservation fortement conseillée, les places sont limitées ! .

Port de plaisance 63, rue Anatole Le Bras Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE CAFÉ BRETON Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec