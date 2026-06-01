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Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully

Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully

Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Domaine de Nully

Ville : 52110 Nully

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nully

Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean

Domaine de Nully Nully Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Tout public
Le Domaine de Nully vous invite à partager une soirée festive et conviviale à l’occasion des traditionnels Feux de la Saint-Jean. Au programme procession des enfants, embrasement du bûcher, spectacle de cracheur de feu, magie et DJ set pour célébrer ensemble cette belle tradition estivale.   .

Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 02 19 66 46 

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English :

L’événement Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully a été mis à jour le 2026-06-06 par Antenne de Joinville

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