Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully
Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully vendredi 19 juin 2026.
Nully
Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean
Domaine de Nully Nully Haute-Marne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Tout public
Le Domaine de Nully vous invite à partager une soirée festive et conviviale à l’occasion des traditionnels Feux de la Saint-Jean. Au programme procession des enfants, embrasement du bûcher, spectacle de cracheur de feu, magie et DJ set pour célébrer ensemble cette belle tradition estivale. .
Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 02 19 66 46
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English :
L’événement Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully a été mis à jour le 2026-06-06 par Antenne de Joinville
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