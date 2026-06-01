Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully vendredi 19 juin 2026.

Nully

Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean

Domaine de Nully Nully Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Le Domaine de Nully vous invite à partager une soirée festive et conviviale à l’occasion des traditionnels Feux de la Saint-Jean. Au programme procession des enfants, embrasement du bûcher, spectacle de cracheur de feu, magie et DJ set pour célébrer ensemble cette belle tradition estivale. .

Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 02 19 66 46

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English :

L’événement Traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean Nully a été mis à jour le 2026-06-06 par Antenne de Joinville