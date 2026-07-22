Trail de la Vallée du Célé Espagnac-Sainte-Eulalie
dimanche 13 septembre 2026 · Espagnac-Sainte-Eulalie
Informations pratiques
Espagnac-Sainte-Eulalie
Trail de la Vallée du Célé
Prieuré d’Espagnac Espagnac-Sainte-Eulalie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
NOUVEAUX PARCOURS
NOUVEAUX PARCOURS. NOUVEAUX DÉFIS.
Entre chemins sauvages, passages techniques, patrimoine et paysages à couper le souffle… prépare-toi à une expérience intense et authentique.
-30 KM — 1400 D+
En solo pour les coureuses et coureurs les plus téméraires
Ou en relais
• 1 coureuse/coureur 13 KM
• 1 coureuse/coureur 17 KM
-12 KM — 400 D+ en solo
-10 KM marche
Départ Prieuré d’Espagnac Sainte-Eulalie
Que tu sois trailer confirmé·e, marcheuse/marcheur du dimanche ou amoureux/amoureuse de nature, le Trail de la Vallée du Célé t’attend !
Forme ton équipe ou lance-toi en solo.
Prépare tes baskets et viens écrire ton aventure le 13 septembre 2026.
Un repas est proposé sur réservation à l'issue des épreuves.
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Prieuré d’Espagnac Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie
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NEW ITINERARIES
L’événement Trail de la Vallée du Célé Espagnac-Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Figeac