Informations pratiques

Espagnac-Sainte-Eulalie

Trail de la Vallée du Célé

Prieuré d’Espagnac Espagnac-Sainte-Eulalie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

NOUVEAUX PARCOURS

NOUVEAUX PARCOURS. NOUVEAUX DÉFIS.

Entre chemins sauvages, passages techniques, patrimoine et paysages à couper le souffle… prépare-toi à une expérience intense et authentique.

-30 KM — 1400 D+

En solo pour les coureuses et coureurs les plus téméraires

Ou en relais

• 1 coureuse/coureur 13 KM

• 1 coureuse/coureur 17 KM

-12 KM — 400 D+ en solo

-10 KM marche

Départ Prieuré d’Espagnac Sainte-Eulalie

Que tu sois trailer confirmé·e, marcheuse/marcheur du dimanche ou amoureux/amoureuse de nature, le Trail de la Vallée du Célé t’attend !

Forme ton équipe ou lance-toi en solo.

Prépare tes baskets et viens écrire ton aventure le 13 septembre 2026.

Un repas est proposé sur réservation à l'issue des épreuves.

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Prieuré d’Espagnac Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie

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English :

NEW ITINERARIES

L’événement Trail de la Vallée du Célé Espagnac-Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Figeac