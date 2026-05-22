Trail de La Vinière Village La Vinière Jard-sur-Mer samedi 22 août 2026.

Jard-sur-Mer

Trail de La Vinière

Village La Vinière Route de La Vinière Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

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Village La Vinière Route de La Vinière Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17

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English :

L’événement Trail de La Vinière Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral