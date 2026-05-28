Trail de l’Igue Crégols
dimanche 6 décembre 2026 · Crégols
Informations pratiques
Crégols
Trail de l’Igue
Crégols Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la nouvelle édition du Trail de l'Igue version 2026 est lancée
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la nouvelle édition du Trail de l'Igue version 2026 est lancée. Les inscriptions sont ouvertes via le site internet du trail de l'igue ou directement sur le site de chrono start. (Aucune inscription sur place)
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Crégols 46330 Lot Occitanie
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English :
It is with great pleasure that we announce the launch of the new 2026 edition of the Trail de l’Igue
L’événement Trail de l’Igue Crégols a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Lalbenque Limogne
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