Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Trail de Masevaux

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

3ème édition du trail de Masevaux/Sickert. Un parcours marche de 5km, 3 parcours trail 5km avec 165m D+, 15km avec 600m D+ et 24km avec 1000m D+. Sur inscription sur le site internet.

3ème édition du trail de Masevaux/Sickert. Un parcours marche de 5km, 3 parcours trail 5km avec 165m D+, 15km avec 600m D+ et 24km avec 1000m D+. Sur inscription sur le site internet. .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est lawrence.renucci@orange.fr

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English :

3rd edition of the Masevaux/Sickert Trail Race. A 5-km walking route and three trail running routes: 5 km with 165 m of elevation gain, 15 km with 600 m of elevation gain, and 24 km with 1,000 m of elevation gain. Registration is available on the website.

L’événement Trail de Masevaux Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach