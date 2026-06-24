Trail de Masevaux Masevaux-Niederbruck
dimanche 13 septembre 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Trail de Masevaux
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
3ème édition du trail de Masevaux/Sickert. Un parcours marche de 5km, 3 parcours trail 5km avec 165m D+, 15km avec 600m D+ et 24km avec 1000m D+. Sur inscription sur le site internet.
3ème édition du trail de Masevaux/Sickert. Un parcours marche de 5km, 3 parcours trail 5km avec 165m D+, 15km avec 600m D+ et 24km avec 1000m D+. Sur inscription sur le site internet. .
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est lawrence.renucci@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd edition of the Masevaux/Sickert Trail Race. A 5-km walking route and three trail running routes: 5 km with 165 m of elevation gain, 15 km with 600 m of elevation gain, and 24 km with 1,000 m of elevation gain. Registration is available on the website.
L’événement Trail de Masevaux Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
À voir aussi à Masevaux-Niederbruck (Haut-Rhin)
- Diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football Masevaux-Niederbruck 1 juillet 2026
- Vendredi festif Masevaux-Niederbruck 3 juillet 2026
- Chasse aux indices Masevaux-Niederbruck 4 juillet 2026
- Gala de Gym Plaisir Masevaux-Niederbruck 4 juillet 2026
- Théâtre Le Dragon Masevaux-Niederbruck 7 juillet 2026