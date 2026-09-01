Trail des Aiguilles Rouges Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Trail des Aiguilles Rouges

Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 05:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Trail des Aiguilles Rouges (TAR) 50 km et 3700 mètres de dénivelé. Le P’tit TAR 18 km et 1 350 mètres de dénivelé. Le Mini TAR 8,6 km et 620 mètres de dénivelé.

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Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes trailaiguillesrouges@gmail.com

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English :

The Trail des Aiguilles Rouges (TAR): 50 km and 3,700 meters of elevation gain. The P’tit TAR: 18 km and 1,350 meters of elevation gain. The Mini TAR: 8.6 km and 620 meters of elevation gain.

L’événement Trail des Aiguilles Rouges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc