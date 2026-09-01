Trail des Aiguilles Rouges Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 27 septembre 2026 · Domaine skiable du Savoy · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Trail des Aiguilles Rouges
Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 05:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le Trail des Aiguilles Rouges (TAR) 50 km et 3700 mètres de dénivelé. Le P’tit TAR 18 km et 1 350 mètres de dénivelé. Le Mini TAR 8,6 km et 620 mètres de dénivelé.
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Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes trailaiguillesrouges@gmail.com
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English :
The Trail des Aiguilles Rouges (TAR): 50 km and 3,700 meters of elevation gain. The P’tit TAR: 18 km and 1,350 meters of elevation gain. The Mini TAR: 8.6 km and 620 meters of elevation gain.
L’événement Trail des Aiguilles Rouges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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