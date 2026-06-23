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Trail des Demoiselles Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Trail des Demoiselles Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Trail des Demoiselles Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Saint-Sauveur-Lendelin
Adresse
9 Rue du Lavoir
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Trail des Demoiselles

Saint-Sauveur-Lendelin 9 Rue du Lavoir Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Trail des Demoiselles à Saint-Sauveur-Lendelin (Saint-Sauveur-Villages).

Trois possibilités, le samedi 4 juillet 2026.
• 10h 15 km vers Monthuchon (16 €)
• 17h30 9 km vers Saint-Aubin-du-Perron (11 €)
• et pourquoi pas les deux ! (21,40 €)

200 personnes par circuit, chemins creux et bocage !
Animations tournoi de Mölkky, beach-volley et marche de 8 km guidée par des habitants.
La fête se poursuivra le soir avec apéro concert et karaoké.   .

Saint-Sauveur-Lendelin 9 Rue du Lavoir Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie  

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English : Trail des Demoiselles

L’événement Trail des Demoiselles Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme

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