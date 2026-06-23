Trail des Demoiselles Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
Trail des Demoiselles Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages samedi 4 juillet 2026.
Saint-Sauveur-Villages
Trail des Demoiselles
Saint-Sauveur-Lendelin 9 Rue du Lavoir Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Trail des Demoiselles à Saint-Sauveur-Lendelin (Saint-Sauveur-Villages).
Trois possibilités, le samedi 4 juillet 2026.
• 10h 15 km vers Monthuchon (16 €)
• 17h30 9 km vers Saint-Aubin-du-Perron (11 €)
• et pourquoi pas les deux ! (21,40 €)
200 personnes par circuit, chemins creux et bocage !
Animations tournoi de Mölkky, beach-volley et marche de 8 km guidée par des habitants.
La fête se poursuivra le soir avec apéro concert et karaoké. .
Saint-Sauveur-Lendelin 9 Rue du Lavoir Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie
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English : Trail des Demoiselles
L’événement Trail des Demoiselles Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
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