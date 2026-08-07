Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Trail des grues cendrées

site d’Arjuzanx 211 route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 09:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Les parcours

– 9h départ du 8 et 14 km respectivement dénivelé 90m et 280m.

– 9h05 départ de la marche gratuite 8 km.

– 10h30 départ du bike and run découverte 14 km. Animation sportive en binôme non chronométrée.

– 11h course pour les enfants gratuite

INSCRIP. www.tiptiptop.top ou sur place

À pied ou à vélo, participez à ce trail en pleine nature sur la réserve d’Arjuzanx, adapté aux petits comme aux grands.

Plusieurs parcours

– 9h00 départ du 8 km et 14 km respectivement dénivelé de 90m et 280m. 8€ et 14€

– 9h05 départ de la marche gratuite de 8 km.

– 10h30 départ du bike and run découverte de 14 km. Animation sportive en binôme non chronométrée. 16€ par équipe

– 11h00 course pour les enfants gratuite

Nombreux lots aux tirages au sort.

Restauration et buvette sur place.

INSCRIPTION ET TARIFS sur www.tiptiptop.top ou sur place avec majoration de 3€. .

site d’Arjuzanx 211 route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 24 69 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des grues cendrées

The courses:

– 9:00 a.m. start for the 8-km and 14-km runs: elevation gain of 90 m and 280 m, respectively.

– 9:05 a.m. start for the free 8-km walk.

– 10:30 a.m.: Start of the 14 km “Bike and Run” discovery event. A non-timed team sports activity.

– 11:00 a.m.: Free children’s race

REGISTRATION: www.tiptiptop.top or on-site

L’événement Trail des grues cendrées Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Morcenx