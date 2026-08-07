Trail des grues cendrées Morcenx-la-Nouvelle
samedi 31 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Trail des grues cendrées
site d’Arjuzanx 211 route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Les parcours
– 9h départ du 8 et 14 km respectivement dénivelé 90m et 280m.
– 9h05 départ de la marche gratuite 8 km.
– 10h30 départ du bike and run découverte 14 km. Animation sportive en binôme non chronométrée.
– 11h course pour les enfants gratuite
INSCRIP. www.tiptiptop.top ou sur place
À pied ou à vélo, participez à ce trail en pleine nature sur la réserve d’Arjuzanx, adapté aux petits comme aux grands.
Plusieurs parcours
– 9h00 départ du 8 km et 14 km respectivement dénivelé de 90m et 280m. 8€ et 14€
– 9h05 départ de la marche gratuite de 8 km.
– 10h30 départ du bike and run découverte de 14 km. Animation sportive en binôme non chronométrée. 16€ par équipe
– 11h00 course pour les enfants gratuite
Nombreux lots aux tirages au sort.
Restauration et buvette sur place.
INSCRIPTION ET TARIFS sur www.tiptiptop.top ou sur place avec majoration de 3€. .
site d’Arjuzanx 211 route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 24 69 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail des grues cendrées
The courses:
– 9:00 a.m. start for the 8-km and 14-km runs: elevation gain of 90 m and 280 m, respectively.
– 9:05 a.m. start for the free 8-km walk.
– 10:30 a.m.: Start of the 14 km “Bike and Run” discovery event. A non-timed team sports activity.
– 11:00 a.m.: Free children’s race
REGISTRATION: www.tiptiptop.top or on-site
L’événement Trail des grues cendrées Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Morcenx
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