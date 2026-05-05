Loupian

TRAIL DU FEU

Loupian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Trail organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Loupian, ouvert à tous (pompiers et particuliers), avec plusieurs parcours adaptés aux enfants et aux adultes dès 3 km.Retrait des dossards le 29 mai, puis courses le 30 mai avec départs échelonnés (18 km, 9 km, 4,4 km marche/trail et courses enfants).

Organisé par L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de LoupianLe trail est ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, aux jeunes sapeurs-pompiers mais aussi aux particuliers et propose plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux, enfants et adultes.Courses à partir de 3km, en fonction de l’âge (pour les enfants).PROGRAMME ET PARCOURS Retrait des dossards sur présentation d’une pièce d’identité le vendredi 29 mai de 17h à 19h30 au Centre de Secours de Loupian, Allée Maréchal de Lattre de TassignyLe samedi 30 Mai Départ parcours 18Km 9h30Départ parcours 9Km 10hDépart parcours 4,4Km marche 10h30Départ parcours 4,4 Km trail + courses kids 11h .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07 amicale.sp.loupian@gmail.com

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English :

Trail organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Loupian, open to all (firefighters and private individuals), with several routes suitable for children and adults from 3 km. Registration on May 29, then races on May 30 with staggered starts (18 km, 9 km, 4.4 km walk/trail and children’s races).

L’événement TRAIL DU FEU Loupian a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE