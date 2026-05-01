Loupian

CAFÉ PHILO

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois Le livre est-il le seul outil de la connaissance ?

Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois Le livre est-il le seul outil de la connaissance ? .

65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

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English : CAFÉ PHILO

Created in October 2023 by Brigitte DI SIENA, the café-philo aims to take philosophy out of its university context. This month’s theme: Are books the only tools of knowledge?

L’événement CAFÉ PHILO Loupian a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE