Saint-Maurice-de-Lignon

Trail et Marche de la passerelle 2ème édition

Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Trail et marche de la Passerelle, avec plusieurs parcours et une course pour enfants. Restauration et buvette sur place.

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Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 41 88 65

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English :

Trail and Passerelle walk, with several routes and a children’s race. Catering and refreshments on site.

L’événement Trail et Marche de la passerelle 2ème édition Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire