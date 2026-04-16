Trail et Marche de la passerelle 2ème édition Saint-Maurice-de-Lignon
Trail et Marche de la passerelle 2ème édition Saint-Maurice-de-Lignon samedi 16 mai 2026.
Saint-Maurice-de-Lignon
Trail et Marche de la passerelle 2ème édition
Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Trail et marche de la Passerelle, avec plusieurs parcours et une course pour enfants. Restauration et buvette sur place.
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Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 41 88 65
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English :
Trail and Passerelle walk, with several routes and a children’s race. Catering and refreshments on site.
L’événement Trail et Marche de la passerelle 2ème édition Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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