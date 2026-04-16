Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trail et Marche de la passerelle 2ème édition Saint-Maurice-de-Lignon

Trail et Marche de la passerelle 2ème édition Saint-Maurice-de-Lignon samedi 16 mai 2026.

Adresse : Parc du Château de Maubourg

Ville : 43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Maurice-de-Lignon

Trail et Marche de la passerelle 2ème édition

Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Trail et marche de la Passerelle, avec plusieurs parcours et une course pour enfants. Restauration et buvette sur place.
  .

Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 41 88 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trail and Passerelle walk, with several routes and a children’s race. Catering and refreshments on site.

L’événement Trail et Marche de la passerelle 2ème édition Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire)