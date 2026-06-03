TRAIL GAULOIS SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre

Rieux-Volvestre

TRAIL GAULOIS

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

L’édition 2026 du Trail Gaulois, organisé par Courir en Volvestre, aura lieu le dimanche 11 Octobre 2026 !

Organisé par l’association Courir en Volvestre. .

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@courirenvolvestre.com

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English :

The 2026 edition of the Trail Gaulois, organized by Courir en Volvestre, will take place on Sunday, October 11, 2026!

L’événement TRAIL GAULOIS Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE