TRAIL GAULOIS SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre
TRAIL GAULOIS SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre dimanche 11 octobre 2026.
Rieux-Volvestre
TRAIL GAULOIS
SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
L’édition 2026 du Trail Gaulois, organisé par Courir en Volvestre, aura lieu le dimanche 11 Octobre 2026 !
Organisé par l’association Courir en Volvestre. .
SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@courirenvolvestre.com
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English :
The 2026 edition of the Trail Gaulois, organized by Courir en Volvestre, will take place on Sunday, October 11, 2026!
L’événement TRAIL GAULOIS Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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