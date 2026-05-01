Sours

Trail La Ruée vers l’Orge à Sours 2e édition

3 Rue Parmentier Sours Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – 22 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Fort de son succès en 2025, la Brasserie de Chandres organise la deuxième édition de son trail La Ruée vers l’Orge, le dimanche 24 mai à Sours !

À partir de 9h, matinée sportive pour les coureurs, marcheurs nordiques et randonneurs. Avec l’Aclam, participez à 5 courses différentes de 1,2km pour les enfants à 20 km pour les plus grands. Pour les marcheurs, 2 distances sont proposées 6,5 km et 11,5 km pour la marche nordique. Après l’effort, un stand buvette sera ouvert dans la cour de la brasserie, pour prolonger le Trail en dégustant les productions locales. À noter la boutique de la Brasserie sera exceptionnellement ouverte de 9h à 17h, dimanche 24 mai. 7 .

3 Rue Parmentier Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Building on its success in 2025, Brasserie de Chandres is organizing the second edition of its La Ruée vers l’Orge trail on Sunday, May 24 in Sours!

L’événement Trail La Ruée vers l’Orge à Sours 2e édition Sours a été mis à jour le 2026-05-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES