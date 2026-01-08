Trail Millevaches Monédières Treignac
Trail Millevaches Monédières Treignac samedi 25 avril 2026.
Trail Millevaches Monédières
Place de la République Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
A partir de 6H ouverture des inscriptions salle des fêtes de Treignac et retrait des lots d’inscriptions.
TOUS LES DEPARTS ET ARRIVEES SONT à TREIGNAC, PLACE DE LA REPUBLIQUE
8H Départ de l’Olympic Trail Alain Mimoun (57 km)
8H30 Départ de la randonnée + marche nordique de la pierre des Druides (13 km)
10H Départ du Trail des 1000 Sources (22 30 km)
12H Départ du Cross-country Trail (9 14 km)
19 H Fin officielle du Millevaches Monédières Trail .
Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 60 61
L'événement Trail Millevaches Monédières Treignac a été mis à jour le 2026-01-06