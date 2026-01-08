Trail Millevaches Monédières Treignac

Trail Millevaches Monédières

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

A partir de 6H ouverture des inscriptions salle des fêtes de Treignac et retrait des lots d’inscriptions.

TOUS LES DEPARTS ET ARRIVEES SONT à TREIGNAC, PLACE DE LA REPUBLIQUE

8H Départ de l’Olympic Trail Alain Mimoun (57 km)

8H30 Départ de la randonnée + marche nordique de la pierre des Druides (13 km)

10H Départ du Trail des 1000 Sources (22 30 km)

12H Départ du Cross-country Trail (9 14 km)

19 H Fin officielle du Millevaches Monédières Trail .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 60 61

