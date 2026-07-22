Trail Randonnée Gros-Chastang
samedi 8 août 2026 · Gros-Chastang
Informations pratiques
Gros-Chastang
Trail Randonnée
La Bitarelle Gros-Chastang Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Randonnée 10 kms au coeur des sentiers et hameaux de Gros Chastang
Trail 10 10 kms Idéal pour les débutant/es qui souhaitent découvrir la pratique
Trail 18 kms A la découverte des gorges du Doustre, dénivelé et beaux sentiers .
La Bitarelle Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66
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English : Trail Randonnée
L’événement Trail Randonnée Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes