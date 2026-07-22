Informations pratiques

Gros-Chastang

Trail Randonnée

La Bitarelle Gros-Chastang Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Randonnée 10 kms au coeur des sentiers et hameaux de Gros Chastang

Trail 10 10 kms Idéal pour les débutant/es qui souhaitent découvrir la pratique

Trail 18 kms A la découverte des gorges du Doustre, dénivelé et beaux sentiers .

La Bitarelle Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66

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English : Trail Randonnée

L’événement Trail Randonnée Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes