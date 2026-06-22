Informations pratiques

Gros-Chastang

Atelier découverte Le petit peuple des herbes

La Bitarelle Gros-Chastang Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Initiez-vous à la récolte respectueuse, à l’observation et à la reconnaissance des insectes du Parc de la Bitarelle. Une animation guidée par Benjamin Potel (BP3V), en partenariat avec LDDVEB et Gros-Chastang.

Matériel pédagogique fourni par l’animateur. Tarifs 7 €/ adulte, 4 € de 6 à 18 ans, gratuit de 6 ans.

Les autres animations nature proposées par BP3V sont à retrouver en rubrique agenda sur www.bp3v.org. .

La Bitarelle Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

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English : Atelier découverte Le petit peuple des herbes

L’événement Atelier découverte Le petit peuple des herbes Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes