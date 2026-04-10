Gros-Chastang

Escape Game Nature le mystère du grand cerf

Gros-Chastang Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Le brame du cerf ne résonne plus dans la lande humide de Gros-Chastang et l’équilibre naturel des lieux est menacé. Vous devrez faire preuve d’esprit d’équipe, de curiosité et d’adresse pour tenter de sauver les lieux avant qu’il ne soit trop tard.

entre 1h et 1h30 de jeu ; départs toutes les 30 minutes. .

Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 accueil@contreesvertes.com

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English : Escape Game Nature le mystère du grand cerf

L’événement Escape Game Nature le mystère du grand cerf Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze