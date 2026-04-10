Escape Game Nature le mystère du grand cerf Gros-Chastang
Escape Game Nature le mystère du grand cerf Gros-Chastang mercredi 22 juillet 2026.
Gros-Chastang
Escape Game Nature le mystère du grand cerf
Gros-Chastang Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Le brame du cerf ne résonne plus dans la lande humide de Gros-Chastang et l’équilibre naturel des lieux est menacé. Vous devrez faire preuve d’esprit d’équipe, de curiosité et d’adresse pour tenter de sauver les lieux avant qu’il ne soit trop tard.
entre 1h et 1h30 de jeu ; départs toutes les 30 minutes. .
Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 accueil@contreesvertes.com
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English : Escape Game Nature le mystère du grand cerf
L’événement Escape Game Nature le mystère du grand cerf Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze