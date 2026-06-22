Atelier découverte Le p’tit peuple des herbes Gros-Chastang
Atelier découverte Le p’tit peuple des herbes Gros-Chastang jeudi 23 juillet 2026.
Gros-Chastang
Atelier découverte Le p’tit peuple des herbes
La Bitarelle Gros-Chastang Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Initiez-vous à la récolte respectueuse, à l’observation et à la reconnaissance des insectes et araignées d’été au Parc de la Bitarelle. Une animation animée par BP3V, en partenariat avec LDDVEB et la Commune de Gros-Chastang.
Matériel pédagogique fourni par l’animateur. Réservation indispensable. Durée environ 2h.
Les autres animations nature proposées par BP3V sont à retrouver en rubrique agenda sur www.bp3v.org. .
La Bitarelle Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com
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English : Atelier découverte Le p’tit peuple des herbes
L’événement Atelier découverte Le p’tit peuple des herbes Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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